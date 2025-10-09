Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında sağlanan Gazze ateşkesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı. Erdoğan, Türkiye’nin süreci yakından izleyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şarm El Şeyh’te yürütülen ve Türkiye’nin de katkı sağladığı Hamas- İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Erdoğan, anlaşmanın sağlanmasında destek veren ABD Başkanı Donald Trump ile Katar ve Mısır’a teşekkürlerini iletti.
"Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı, 2 yıldır acılar çeken Filistinli kardeşlerine de selamlarını ileterek, yaşadıkları trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermediklerini vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin uygulanmasıyla Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirtti.
Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardımlarını sürdürmeye devam edeceği ve Orta Doğu’da kalıcı barışın ancak İsrail-Filistin meselesine adil çözüm bulunmasıyla mümkün olacağı vurgulandı.
"Ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD’nin çabalarını takdirle karşılıyoruz. Uygulama aşamasında da katkımızı sürdüreceğiz."