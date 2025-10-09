Bornova’daki feci kazada ölen iki Suriyeli ülkelerinde defnedilecek

Kredi kartı yapılandırma son gün ne zaman? Başvuru süresi 10 Ekim’de sona eriyor

Selahattin Demirtaş serbest bırakıldı mı, çıkacak mı? Tahliye sürecinde son durum

Vakıfbank Fenerbahçe maç skoru: Şampiyonlar Kupası kime gitti?

Altın yükselmeye devam edecek mi? Analistlerden yıl sonu ve 2026 tahmini

İzmir’de yakalanan 'Cehennem Necati'yle ilgili flaş iddia

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üşümezsoy açıkladı: Marmara'da 7.8'lik deprem olası mı?

Yeni trafik cezaları ne zaman yürürlüğe girecek? Yeni trafik cezalarının tutarları belli oldu

"Ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD’nin çabalarını takdirle karşılıyoruz. Uygulama aşamasında da katkımızı sürdüreceğiz."

Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardımlarını sürdürmeye devam edeceği ve Orta Doğu’da kalıcı barışın ancak İsrail-Filistin meselesine adil çözüm bulunmasıyla mümkün olacağı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin uygulanmasıyla Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden imar çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, 2 yıldır acılar çeken Filistinli kardeşlerine de selamlarını ileterek, yaşadıkları trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermediklerini vurguladı.

Erdoğan, anlaşmanın sağlanmasında destek veren ABD Başkanı Donald Trump ile Katar ve Mısır’a teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şarm El Şeyh’te yürütülen ve Türkiye’nin de katkı sağladığı Hamas- İsrail görüşmelerinin Gazze’de ateşkesle sonuçlanmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Hamas arasında sağlanan Gazze ateşkesinden duyduğu memnuniyeti paylaştı. Erdoğan, Türkiye’nin süreci yakından izleyeceğini söyledi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.