İsrail ve Hamas, Mısır’da ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze planı kapsamında tarihi bir barış anlaşmasına imza attı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği duyuruldu. Anlaşma, bölgede yıllardır süren çatışmalarda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.



Anlaşma Mısır’da imzalandı

Mısır’ın El Kahire haber ajansı, İsrail ve Hamas’ın ABD’nin hazırladığı barış planına imza attığını duyurdu. Anlaşma, dört gün süren müzakerelerin ardından Kahire’de düzenlenen törenle imzalandı.

İsrail Başbakanlık yetkilisi, “Gazze’de ateşkes, anlaşma bu akşam hükümet tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek” açıklamasını yaptı. İsrail kamu yayıncısı KAN ise ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Ateşkes başladı ama saldırılar sürüyor

El Cezire televizyonu, anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde bu sabah da saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. Gazze’den gelen görüntülerde dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu hazırlıklara başladı

İsrail ordusu, anlaşmanın uygulanması için operasyonel hazırlıklarını başlattığını açıkladı. Reuters’a konuşan bir kaynak, anlaşma imzalanır imzalanmaz ateşkesin yürürlüğe girmesinin beklendiğini söyledi.

Rehinelerin serbest bırakılma süreci

İsrail devlet medyası Kann’a göre Hamas, İsrailli rehineleri teslim hazırlıkları kapsamında güvenli yerlere toplamaya başladı.

Anlaşmaya göre Hamas, tüm rehineleri tek seferde ve kamuya açık tören olmaksızın serbest bırakacak. İsrail, Gazze’de yaklaşık 20 canlı rehine ve 25 kişinin cenazesinin bulunduğunu belirtiyor.

Trump’ın planına göre, rehineler serbest bırakıldıktan sonra İsrail, 7 Ekim 2023 sonrası gözaltına alınan 250 müebbet hükümlü Filistinli ile 1.700 Gazzeliyi serbest bırakacak. Ayrıca, serbest bırakılan her bir İsrailli rehine karşılığında 15 Gazzelinin cenazesi iade edilecek.

Netanyahu’nun planı ve hükümet süreci

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı onaylamak üzere Türkiye saatiyle 17.00’de güvenlik kabinesini toplayacak. Bir saat sonra hükümet toplantısı yapılacak.

Jerusalem Post’un haberine göre, onay sonrası İsrail ordusunun 24 saat içinde güçlerini geri çekmesi, Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 53’ünde yeniden konuşlanması bekleniyor.

Trump: “Tarihi ve eşi benzeri görülmemiş”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş bir olay. Tüm rehineler çok yakında serbest bırakılacak. İsrail, kararlaştırılan hatta çekilecek” dedi.

Trump, arabuluculuk sürecinde Türkiye, Katar ve Mısır’a teşekkür etti:

“Netanyahu’ya İsrail’in dünyayla savaşamayacağını söyledim ve o bunu iyi anlıyor. Gazze yeniden inşa edilecek ve orada insanların bir arada yaşadığını göreceğiz.”

Hamas’tan ilk mesaj

Hamas, Türkiye, Katar ve Mısır’a teşekkür ederek Trump’ın çabalarını takdir ettiğini açıkladı. Grup, sağ kalan rehinelerin yaklaşık 2 bin Filistinli tutukluyla takas edileceğini ve serbest bırakılmasını istedikleri kişilerin listesini İsrail’e sunduklarını bildirdi.

Filistin İslami Cihad (PIJ) ise ateşkes anlaşmasının “kimsenin hediyesi olmadığını”, Gazze halkının büyük bedeller ödeyerek bu noktaya geldiğini söyledi.