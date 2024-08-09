Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ağustos 2024 tarihinde Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkiler masaya yatırıldı.

İkili ilişkilerde yeni adımlar

Görüşme sırasında, Türkiye ile Karadağ arasındaki mevcut iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ ile olan ilişkilerin stratejik önemine dikkat çekerek, Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasında Karadağ'ın rolünü takdir etti. Erdoğan, iki ülkenin ortak tarih ve kültürel bağlarının, ilişkileri daha da derinleştirmek için önemli bir temel oluşturduğunu ifade etti.