Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Başbakanı Viktor Orban ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin gerçekleştirdiği toplantılar, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin daha da derinleşmesi adına önemli adımlar attı.

Erdoğan ve Sulyok resmi törenle karşılaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir törenle karşıladı. Erdoğan ve Sulyok, giriş kapısında tokalaşarak basına poz verdi. Görüşme, basına kapalı bir şekilde gerçekleşti ve iki liderin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da toplantıya katıldı.

Türkiye-Macaristan ilişkileri yeni bir dönem başlatıyor

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirme iradesine sahip olduklarını vurguladı. Özellikle ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması için çabaların sürdürüleceği ifade edildi. Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’a ve heyetine Türkiye’deki 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapanış töreni vesilesiyle ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Enerji ve Suriye konusunda dayanışma mesajları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Macaristan arasındaki dayanışmayı artırmayı arzu ettiklerini söyledi. Ayrıca, Suriye’deki son gelişmelerin Türkiye’nin insani dış politikasının ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, terörle mücadele ve Suriye’nin yeniden imarı konularında Avrupa Birliği ülkeleriyle iş birliğinin önemini vurguladı.