Sondaki̇ka! Bitlis'te Deprem

Bitlis'in Ahlat ilçesinde merkez üssü olan bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, sarsıntının derinliği 5.9 kilometre olarak ölçüldü. Depremin büyüklüğü ise 3.4 olarak açıklandı.

Depremin ardından bölgedeki vatandaşlarda korku ve panik yaşanırken, yetkililerden henüz bir can veya mal kaybı ile ilgili açıklama yapılmadı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, sarsıntının ardından artçı şokların yaşanıp yaşanmayacağına dair bir uyarı yapılmadı.