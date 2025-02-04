Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından ikinci yurt dışı gezisini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel uçağıyla Ankara’ya gelen Şara’yı, Esenboğa Havalimanı’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılanan Ahmed Şara, Erdoğan ile üç saat süren kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek ortak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: ‘Suriye’nin yeniden inşasına katkı sunacağız’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının yıllardır süren mücadele sonrası özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, Türkiye’nin Suriye’nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Erdoğan, “Suriye halkı, zulme karşı direnişinden vazgeçmedi ve 8 Aralık itibarıyla zaferini ilan etti. Biz de bu yeni süreçte komşumuz Suriye’yi yalnız bırakmayacağız. Ülkede güvenliğin ve ekonomik istikrarın sağlanması için her türlü desteği sunmaya hazırız” dedi.

Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğini her zaman savunduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden güçlenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, “Özellikle terörle mücadele konusunda Suriye ile tam bir fikir birliğimiz var. DEAŞ ve PYD gibi terör örgütlerine karşı ortak mücadele edeceğiz. Ayrıca, Suriye’de altyapının yeniden inşası için gerekli adımları atacağız” diye konuştu.

Ahmed Şara: ‘Türkiye ile iş birliğimizi güçlendireceğiz’

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise Türkiye’ye teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklığa dönüştürmek istediklerini söyledi. Şara, “Türkiye ile tarihsel bir bağımız var. Ortak kültürel ve sosyal yapıya sahibiz. İnsani, ekonomik ve güvenlik alanlarında iş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz” dedi.

Şara ayrıca, Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, “Suriye’nin 1967 sınırlarına dönmesi gerekiyor. Uluslararası toplumun İsrail’e baskı yaparak bu süreci desteklemesi şart” ifadelerini kullandı.

İki liderin görüşmesi sırasında Türkiye ile Suriye arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, ekonomik iş birliği ve Suriyelilerin güvenli dönüşü konularının ele alındığı öğrenildi.