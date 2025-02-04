Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan belediye başkan yardımcısı, itfaiye müdürü ve itfaiye personeline destek verdi.

İtfaiye Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Özcan, yangınla mücadele eden itfaiyecilerin haksız yere suçlandığını belirterek, gerçek sorumluların dışarıda korunduğunu ifade etti.

"Bu adalet anlayışına sığmaz"

Başkan Özcan, itfaiye ekiplerinin zor koşullara rağmen olay yerine hızla ulaştığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İtfaiyecilerimiz kendi hayatlarını riske atarak yangına müdahale etti. Ancak devletin yetkililerinin onlara teşekkür etmesi gerekirken, suçsuz insanları içeri attılar. Gerçek sorumlular korunuyor. Bu ne adalet anlayışına sığar ne de vicdana. Soruşturmayı yürütenlerin vicdanlarına sesleniyorum: İtfaiyeci kardeşlerimizi serbest bırakın!"

Hizmet şeref belgesi verildi

Konuşmasının ardından Özcan, tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Kenan Çoban ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın eşlerine "hizmet şeref belgesi" takdim etti.

Bolu Belediyesi'nin tutuklanan itfaiyecilere ve ailelerine destek olmaya devam edeceği ifade edilirken, kamuoyunda sürecin adil bir şekilde ilerlemesi gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.