Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katıldı. Erdoğan, aynı aileden sekiz kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesinin acılı cenaze törenine de katılarak, taziyelerini iletti.

"Yüreğimiz yandı"

Cenaze namazında duygusal bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum." dedi. Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ruhları için Fatiha okudu ve "Rabbim sabrın sonu selamettir, zaferdir" diyerek acılı aileye başsağlığı diledi.

Gültekin ailesinin yürek yakan hikayesi

Yangın sırasında hayatını kaybedenler arasında yer alan Gültekin ailesinin dramı, Türkiye’yi derinden sarstı. Zehra Sena Gültekin, yangın sırasında annesini arayarak helallik istemişti. Acılı anne, kızının son telefon görüşmesinde veda etmesinin etkisini uzun süre atlatamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gültekin ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze törenine katılmadan önce Gültekin ailesinin evine giderek taziyelerini iletti. Yangında hayatını kaybedenler arasında Zehra Sena Gültekin ve ailesinin yanı sıra, Uygur Türkü küçük bir kız olan Sümeyye’ye koruyuculuk yapan çift de bulunuyordu.

Yangın felaketi: 76 kişi hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişinin arkasında yürekleri dağlayan hikayeler kaldı. Olay sonrası, yaralıların tedavi süreçleri devam ederken, facianın tüm detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.