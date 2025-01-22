Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde çıkan korkunç yangın, 76 kişinin hayatını kaybetmesine ve 51 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yangının ardından çok sayıda acı haber gelirken, tanınmış oyuncu Zeynep Koçak da üzücü bir şekilde yakınlarını kaybetti.

Zeynep Koçak’tan acı paylaşım

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" adlı televizyon programı ile tanınan oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti. Koçak, Bolu Kartalkaya'daki yangında, Ankara'dan en yakın arkadaşının abisinin, eşinin ve çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenince yıkıldığını ifade etti.

"Aradım, cesetleri teslim aldık dedi"

Yangın haberini aldığında şok yaşayan Koçak, "Uyandım, haberi gördüm. İhmalkarlığa isyan ettim, Allah kaybı olan ailelere sabır versin dedim" diyerek, yaşadığı süreci anlattı. Ancak birkaç dakika sonra aldığı haberle tamamen yıkıldığını belirten Koçak, "Aradım, 'cesetleri teslim aldık, konuşabilecek durumda değilim' dedi ve kapattı" şeklinde duygusal bir açıklama yaptı. Koçak, yaşadığı acı ve şoku şu sözlerle dile getirdi: "Biz başka şeyler konuşuyor olmalıydık şu an. 'Allah yakınlarına sabır versin' anlamını yitirdi. Bir de 'Adalet yerini bulsun' anlamını yitirdi şu an benim için."