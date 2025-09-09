Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıyı lanetledi. Erdoğan, Türkiye’nin Filistin ve Katar’ın yanında olduğunu vurguladı.

Erdoğan’dan Kınama Mesajı

Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırısının uluslararası hukuku ve Katar’ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti. Erdoğan, “Bu saldırıyı lanetliyorum” dedi.

"Türkiye Filistin ve Katar’ın yanında"

Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşleri ve stratejik ortağı Katar Devleti’nin yanında olduğunu vurguladı. “Terörizmi devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, İsrail’in bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan saldırılarına karşı Türkiye’nin kararlı duruşunu koruyacağını belirtti ve “Ne pahasına olursa olsun Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz” mesajını paylaştı.