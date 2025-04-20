Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyan dünyasının en önemli dini bayramlarından biri olan Paskalya dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm Hristiyanların bayramını kutladı. Erdoğan, mesajında hoşgörü ve barış vurgusu yaptı.

“Kültürel çeşitliliği korumaya önem veriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Muhtelif kilise ve gruplara mensup Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı'nı tebrik ediyorum. Saygı ve sevgiyi merkezine alan bir medeniyetin mensupları olarak Anadolu'yu binlerce yıldır barış yurdu yapan tüm vatandaşlarımızın kendi din, kültür ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem atfediyoruz."

“Barış ve sevgi ruhu her daim bizimle olsun”

Paskalya’nın birlik ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Paskalya'nın insanlığa getirdiği barış ve sevgi ruhunun, her daim yanımızda olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyanların Paskalya yortularını bir kez daha kutluyor, kendilerine esenlik dileklerimi iletiyorum.”