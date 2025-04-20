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Al Ittihad vs Al Ettifaq maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Al Ittihad vs Al Ettifaq maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar üzerinden, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.

Kopenhag ile Aarhus arasında oynanacak Danimarka Süper Ligi karşılaşması, Tuttur TV kanalından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olarak yapılacak.

Kopenhag ile Aarhus, Danimarka Süper Ligi'nin 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya geliyor. Kopenhag - Aarhus maçı, Tuttur TV kanalından saat 19:00'da canlı yayınlanacak. Karşılaşma Kopenhag Stadyumu'nda oynanacak.

Kopenhag ile Aarhus 21 Nisan 2025'te Danimarka Süper Ligi'nde karşılaşıyor. Maç saat 19:00'da Tuttur TV kanalından canlı yayınlanacak.

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