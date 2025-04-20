Kopenhag ile Aarhus 21 Nisan 2025'te Danimarka Süper Ligi'nde karşılaşıyor. Maç saat 19:00'da Tuttur TV kanalından canlı yayınlanacak.
Kopenhag ile Aarhus, Danimarka Süper Ligi'nin 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya geliyor. Kopenhag - Aarhus maçı, Tuttur TV kanalından saat 19:00'da canlı yayınlanacak. Karşılaşma Kopenhag Stadyumu'nda oynanacak.
Kopenhag - Aarhus maçı yayın bilgileri
21 Nisan Pazartesi günü Kopenhag - Aarhus maçı hangi kanalda?
Kopenhag ile Aarhus arasında oynanacak Danimarka Süper Ligi karşılaşması, Tuttur TV kanalından canlı yayınlanacak. Yayın şifreli olarak yapılacak.
Tuttur TV frekans ve platform bilgileri
Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar üzerinden, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.
21 Nisan Pazartesi günü Kopenhag - Aarhus maçı nerede ve saat kaçta?
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Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi
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Başlama Saati: 19:00
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Stadyum: Kopenhag Stadyumu (Kopenhag)