16 Ağustos'ta yapılan operasyonda, SPA ve masaj salonlarında çalışma belgesi olmayan 21 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Fuhuş ve silah kaçakçılığı iddiaları

Yapılan denetimlerde, bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, çalışma belgeleri bulunmayan 21 kadın, yasadışı faaliyetlerde bulunma ve kaçak çalışma gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyon sırasında ele geçirilen 1 kurusıkı tabanca da dikkat çekti.

Deport işlemleri başlatıldı

Yakalanan kadınlar, gerekli işlemlerin ardından deport edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Emniyet yetkilileri, kentteki huzuru sağlamak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla benzer operasyonların devam edeceğini açıkladı.