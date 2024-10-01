Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan yelkenli teknede, 37 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenlerin arasında 21 çocuk olduğu bildirildi.

İtalya rotasında yakalandılar

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında seyreden bir yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botları harekete geçti. Ekipler, İtalya rotasında ilerleyen yelkenli tekneyi tespit ederek durdurdu. Tekne içerisinde yapılan kontrollerde, 21’i çocuk olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.