Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla atık yağ toplama kampanyası başlattı. Vatandaşların topladığı her 5 litre atık yağ karşılığında temizlik malzemesi hediye edilecek.

Doğaya zarar veren atık yağlar

Belediye tarafından yapılan açıklamada, evlerde kullanılan bitkisel yağların lavabolara dökülmesinin çevreye büyük zarar verdiği vurgulandı. 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği belirtildi. Bu nedenle, atık yağların doğru şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılması gerektiği ifade edildi.

Vatandaşlara teşvik

Kampanya kapsamında, vatandaşların topladığı her 5 litre atık yağ karşılığında temizlik malzemesi verilecek. Bu teşvikle hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de vatandaşların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Başkan İlkay Çiçek’ten çağrı

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, doğayı koruma konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. "Bu kampanyayla çevre bilincini artırmayı ve doğamızı birlikte korumayı amaçlıyoruz," dedi.

Kampanyaya nasıl katılabilirsiniz?

Menderes Belediyesi’nin atık yağ toplama kampanyasına katılmak için evde biriktirdiğiniz bitkisel atık yağları belediyenin belirlediği noktalara teslim edebilirsiniz. Kampanya, doğaya katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşları destekliyor.