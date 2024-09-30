Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, düzensiz göçmen taşıyan bir yelkenli tekne durduruldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İtalya rotasında ilerleyen teknede 21'i çocuk olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.