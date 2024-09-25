Grubun en sevilen şarkıları, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 22:00'de Hayal Kahvesi İzmir sahnesinde yankılanacak.

Alternatif Müziğin Parlayan Yıldızı

Dedublüman, melankolik ve derin sözleriyle dikkat çeken parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Özellikle "Belki" ve "Sevgi Arsızı" gibi hit parçalarıyla müzik listelerinde kendine yer bulan grup, sahnede yaratacağı özel atmosfer ile unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Hayal Kahvesi’nde Müzik Dolu Bir Gece

İzmir'in en popüler canlı müzik mekanlarından biri olan Hayal Kahvesi, Dedublüman konseriyle bu sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Konser, grubun sadık dinleyicileri ve müziğe doyacak olan katılımcılar için keyifli anlara sahne olacak.