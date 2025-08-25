İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Elim Sende Farkındalık Projesi iş birliğiyle “Değişim ve Dönüşüm Kampı” düzenledi. 22-24 Ağustos 2025 tarihlerinde Buca Kaynaklar İzcilik ve Doğa Sporları Kamp Merkezi’nde gerçekleşen kampta gençler, bireysel ve toplumsal dönüşümün önemine dikkat çekti.

İklim krizi ve sosyal medya masaya yatırıldı

Üç gün süren kamp boyunca gençler; iklim krizi karşısında duyarlılık, sosyal medyanın algılar üzerindeki etkisi, yapay zekâ çağında söylem sorumluluğu ve toplumsal örgütlenme gibi konularda düzenlenen atölye ve söyleşilere katıldı. Gençler hem eğlendi hem de toplumsal dönüşümün bir parçası olma yolunda önemli deneyimler edindi.

Doğa temelli etkinliklerle farkındalık gelişti

Kamp programında akademik söyleşilerin yanı sıra doğa ile iç içe gerçekleştirilen etkinlikler, yaratıcı atölyeler ve grup oyunları yer aldı. Gençler, deneyim temelli öğrenme sayesinde değişim sürecini çok yönlü olarak deneyimleme fırsatı buldu.

Gençler ortak üretim gücünü keşfetti

Program boyunca gençlerin dönüştürücü gücüne ve kolektif üretim potansiyeline vurgu yapıldı. Katılımcılar, bireysel farkındalıklarının yanı sıra birlikte hareket etmenin geleceği şekillendirmedeki etkisini gördü.

Katılım için çağrı yapıldı

Benzer etkinliklere katılmak isteyen gençler için gencizmir.com adresi ve @izbbgencizmir Instagram hesabı paylaşıldı. Böylece gençlerin İzmir’de düzenlenen etkinliklere daha kolay ulaşabilmesi hedeflendi.