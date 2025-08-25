İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ın simge yapılarından biri olan Göl Gazinosu’nu yeniden hayata geçirdi. Tarihi dokusuna uygun şekilde inşa edilen tesis, Mutfak Müzesi ve sosyal tesis olarak İzmirlilerin kullanımına sunulacak. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, Göl Gazinosu 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 94. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte açılacak.

Yenileme çalışmalarında sona gelindi

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayıyla başlayan yenileme sürecinde bina yeniden inşa edildi. Gölet için izolasyon ve filtrasyon sistemi oluşturuldu, böylece suyun temiz kalması sağlandı. Peyzaj düzenlemeleriyle alana estetik bir görünüm kazandırıldı.

“İzmir’in kültür hayatına yeniden kazandırıyoruz”

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık, çalışmaları hızlandırarak bugüne getirdiklerini belirterek, “Burası İzmir’in kültür hayatında önemli yer etmiş bir alan. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları titizlikle yürütüldü. Projeyi tamamlamak üzereyiz” dedi.

Mutfak Müzesi ve sosyal tesis olarak hizmet verecek

Onur Açık, Göl Gazinosu’nun bir bölümünün sergi salonu ve Mutfak Müzesi olarak kullanılacağını, diğer bölümünün ise sosyal tesis olarak hizmet vereceğini aktardı. Açık, “Gazino kültürünün eski yaygınlığı kalmadığı için alanı müze ve sosyal tesis olarak değerlendirdik. Böylece hem tarihe saygı gösteriyoruz hem de halkımıza yeni bir buluşma noktası kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay projeyi yakından takip etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın projeyi yakından takip ettiğini söyleyen Açık, “Başkanımız detaylara kadar süreci bizimle birlikte düşündü. 94. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte Göl Gazinosu da yeniden kapılarını açacak. Gelecek nesillerin yeni hatıralarına ev sahipliği yapacak bir alan olacak” dedi.

Ada Gazinosu için hazırlıklar sürüyor

Kültürpark’ın bir diğer sembol yapısı Ada Gazinosu için de hazırlıkların devam ettiğini belirten Açık, binanın statik açıdan zayıf olması nedeniyle yıkılarak yeniden yapılmasının gündemde olduğunu, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2026’da çalışmaların başlayacağını ifade etti.

Tarihi dokusu korundu, çevresi yenilendi

Göl Gazinosu’nun aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiği projede, sergi salonu, kafeterya, idari ofisler ve sosyal alanlar yer aldı. Gölet izolasyon çalışmaları tamamlanarak kaçakların önüne geçildi, filtrasyon sistemiyle suyun temizliği sağlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ise peyzaj düzenlemesiyle alanda yeniden ıhlamurlu meydanı oluşturdu.

Sanatın kalbi yeniden atacak

Ada ve Göl gazinoları, geçmişte Türkiye’nin sanat hayatında iz bırakan çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Barış Manço gibi isimlerin konser verdiği, Nejat Uygur, Sadri Alışık, Metin Akpınar – Zeki Alasya gibi sanatçıların tiyatro sahnelediği gazinolar, bir dönemin unutulmaz hatıralarını barındırıyor.