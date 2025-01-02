DEM Parti’nin İmralı Heyeti, yılbaşının ardından meclisteki partilerle görüşmelere başladı. İlk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen heyet, pazartesi günü CHP ile bir araya geleceğini açıkladı.

Görüşme takvimi açıklandı

Sırrı Süreyya Önder, görüşme takvimini paylaşarak, pazartesi günü CHP, AK Parti ve Meclis’te temsil edilen diğer partilerle görüşeceklerini belirtti. Ziyaretler, alınan randevulara göre şekillenecek.

Görüşme 45 dakika sürdü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yapılan 45 dakikalık ziyarette, DEM Parti heyeti genel değerlendirme yaparak önerileri dinledi.

Açıklama bekleniyor

Heyet, tüm partilerle gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını belirtti. Soru cevaba girmedikleri ifade edildi.