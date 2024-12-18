Yapımını Tims&B üstlenirken, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizi, hem oyuncu kadrosu hem de etkileyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çekecek.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar’ın oturduğu "Eşref Rüya", izleyicilere unutulmaz bir televizyon deneyimi vaat ediyor. Çağatay Ulusoy, dizide güçlü, zengin ve her şeyin sahibi olan ancak ismini bilmediği bir aşkın pençesine düşen Eşref karakterine hayat verecek. Demet Özdemir ise, Eşref’in kalbini kazanan genç müzisyen Nisan’ı canlandıracak.

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un buluşması, yıllardır hayranlarının görmek istediği bir ikiliyi bir araya getiriyor. "Eşref Rüya"nın, derinlikli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görmesi bekleniyor. Ocak sonunda sete çıkacak olan dizi, izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.