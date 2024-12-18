Çeşme'de Atık Su Sorunu Hızla Çözüme Kavuşuyor

Çeşme Belediyesi ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Reisdere-Ilıca Atık Su İletim Hattı projesini hız kesmeden sürdürüyor. Yıllardır süren çevre sorunlarına köklü çözüm sağlayacak proje, Çeşme’nin daha temiz bir çevreye kavuşmasını hedefliyor.

Atık sular Alaçatı’da arıtılacak

Reisdere – TOKİ bölgesinde biriken atık suların çevresel etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan Reisdere-Ilıca Atık Su İletim Hattı projesi, kapsamlı bir altyapı çalışmasıyla devam ediyor.

Proje kapsamında, Reisdere TOKİ Atıksu Arıtma Tesisi’nden Reisdere (Durmuş) Deresi’ne deşarj edilen atık sular, önce Ilıca, ardından Alaçatı’daki terfi merkezine aktarılacak. Burada biyolojik arıtma işlemlerinden geçirilecek olan sular, deniz deşarjı ile temiz bir şekilde tahliye edilecek.

"Uzun süredir çözüm bekleyen sorunlar son buluyor"

Reisdere Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, projenin Çeşme için büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: “İZSU ve Çeşme Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla, ilçemizin şikayetlere konu olmuş uzun yıllardır devam eden sorunlarından birini daha çözmüş oluyoruz. Projemiz sayesinde Çeşme’mizin çevresel ve altyapısal sorunlarına kalıcı bir çözüm getireceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekiplerine teşekkür ediyoruz.”

2.796 metrelik hattın tamamlanması hedefleniyor

Çalışmalar kapsamında toplamda 2 bin 796 metre uzunluğundaki iletim hattı inşa ediliyor. Bu hattın tamamlanmasıyla, Reisdere Mahallesi’nde yaşanan çevresel sorunların köklü şekilde çözüme kavuşturulması planlanıyor. Atık sular, Alaçatı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılarak, çevreye zarar vermeden deşarj edilecek.

Çeşme Belediyesi ve İZSU iş birliğiyle sadece Reisdere değil, ilçenin diğer bölgelerinde bulunan dereler için de temizlik ve ıslah çalışmaları etap etap sürdürülecek. Başkan Denizli, bu kapsamda yürütülen tüm çalışmaların Çeşme’yi daha sağlıklı bir geleceğe taşımayı amaçladığını ifade etti.