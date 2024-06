Uzun bir bayram tatilini arkamızda bıraktık. Şimdi uzun bir yaz dönemi bizleri bekliyor.

Maalesef her iki dönem içinde haklı çıkmamanın üzüntüsünü yaşıyorum.

Bayram tatili öncesinde iki dondurma, bir beach paylaşımı ile “Pahalı ” damgasının vurulacağını yazımda belirtmiştim.

Nitekim dediğim gibi de oldu.

Abuk sabuk paylaşımlarla “pahalı” damgası vuruldu.

Yunan Adaları, Mısır, Maldivler, Malta parlatıldı da parlatıldı.

Buralara gidenlere neredeyse üstüne para verilecek denmediği kaldı.

Günlüğü beş bin doları bulan oda fiyatlarından,

Vize bedellerinden,

Uçak fiyatlarından ve belki de en önemlisi

Hizmet kalitesinden hiç bahsedilmedi.

Önemle tekrarlıyorum;

Öyle ballandıra ballandıra anlatılan fiyatlarda tatil yapmak istiyorsanız, Türkiye’de daha iyisini bulursunuz.

Ancak yine üzülerek ifade etmem gerekir ki turizme kendimizin verdiği zararı başka hiçbir yer vermiyor.

Turizm sezonunun en hararetli döneminde denetimlerle karşı karşıya sektör.

Sakın yanlış anlaşılmasın, denetime karşı değilim.

Ancak zamanlama ve usul konusunda çok büyük bir yanlışın içinde olduğunu ifade etmeliyim.

Esasen sektör, turizm bakanlığı, ticaret bakanlığı, belediyeler, sağlık bakanlığı, tarım bakanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığının kesintisiz denetimi altında.

Başka bir deyişle bu kadar kurum ve kuruluş tarafından ayrı ayrı denetlenen başka bir sektör yoktur.

Çok açık bir şekilde ifade edeyim.

Yapılan denetimler, özellikle sahada yapılan denetimler şu dönemde turizme yarardan çok zarar veriyor.

Kayıt dışı çalışan işyerleri, yasa dışı kiralama yapan yerler varken,

Yasaya aykırı yaş ve şartlarda işçi çalıştıranlar dururken turizm sektörüne can veren,

Yasal mevzuata uyan Turizm Bakanlığı belgeli tesislerin günlük deyimle ablukaya alınması turizmin can damarını kesmekle eşdeğer maalesef.

Bu duruma turizmin içinde olan ve sektörün sorunlarını çok iyi bildiğine inandığım Turizm Bakanı’mızın artık müdahale edeceğine inanıyorum.

Çünkü nasıl bir etki yapacağı hesaplamadan sahada bu tür denetimler yaparsanız önce turisti sonra yasalara uyan gerçek işletmeciyi kaçırırsınız.

Demedi demeyin.