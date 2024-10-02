Operasyon sürecinde Deniz Uğur’u eşi Erdinç Gülener ve çocukları yalnız bırakmadı. Uğur, ameliyat sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu ve kendisini oldukça iyi hissettiğini belirtti.

Deniz Uğur, ameliyat sonrası makyaj yapmasının sebebini de şu sözlerle açıkladı: "Beni iyi görsünler diye her ameliyattan sonra makyaj yaparım, arkadaşlarım bilir." Uğur, ayrıca detaylı patoloji raporunun birkaç gün içinde çıkacağını ancak şimdilik tüm bulguların iyi huylu olduğunu söyledi.

Oyuncu, ameliyat sonrası süreci eşinin hassas bakımı ve çocuklarının desteğiyle kolay atlattığını belirtti. "Can dostlarım da hem fiziken hem kalben yanımdaydı, sağ olsunlar bana büyük moral verdiler" diyen Uğur, duaların kendisine güç verdiğini de sözlerine ekledi.