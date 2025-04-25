Muğla genelinde akaryakıt fiyatları güncellendi. İlçelere göre benzin, motorin, gaz yağı ve LPG fiyatları belli oldu. İşte 25 Nisan Cuma günü itibarıyla Muğla’daki güncel akaryakıt fiyat listesi…

Muğla'da güncel akaryakıt fiyatları, 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla açıklandı. İl merkeziyle birlikte 13 ilçede kurşunsuz benzin, motorin, gaz yağı, kalorifer yakıtı ve LPG (TPGaz) fiyatları güncellendi. Akaryakıt fiyatlarında ilçe bazlı küçük farklılıklar dikkat çekerken, özellikle Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde motorin ve benzin fiyatlarının diğer ilçelere göre daha yüksek olduğu görüldü. İşte Muğla ili ve tüm ilçelerinde litre başına güncel akaryakıt fiyatları:

Muğla il ve ilçeleri güncel akaryakıt fiyat listesi (TL/LT - TL/KG):

İlçe Kurşunsuz Benzin Motorin LPG MUĞLA 46,61 46,98 27,04 BODRUM 46,60 46,97 27,04 DALAMAN 46,73 47,10 27,04 DATÇA 46,63 47,00 27,04 FETHİYE 46,75 47,12 27,04 KAVAKLIDERE 46,59 46,96 27,04 KÖYCEĞİZ 46,61 46,98 27,04 MARMARİS 46,61 46,98 27,04 MİLAS 46,61 46,98 27,04 ORTACA 46,61 46,98 27,04 SEYDİKEMER 46,84 47,21 27,04 ULA 46,59 46,96 27,04 YATAĞAN 46,58 46,95

Muğla genelinde motorin ve LPG fiyatlarında büyük farklar gözlemlenmezken, Seydikemer ve Fethiye gibi doğu ilçelerinde fiyatların birkaç kuruş daha yüksek olduğu dikkat çekti. Bu artışın, lojistik maliyetler ve bölgesel tedarik zinciri etkilerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Benzin fiyatları genel olarak 46,60 TL ile 46,84 TL aralığında seyrediyor. LPG fiyatı ise tüm ilçelerde sabit kaldı: 27,04 TL/LT.