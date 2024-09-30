Denizli Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı şehir anlayışı ile daha yaşanabilir bir kent tasarlamak amacıyla Çamlık Bulvarı'nı yeniden trafiğe kapattı. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen bu uygulama, sağlık ve hareketlilik konularında farkındalık oluşturarak, Denizlililerin sevgi dolu anlar yaşamasını sağlıyor.

Yayaların keyfi

Çamlık Bulvarı'nın araç trafiğine kapatılması, Denizli halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Her yaştan vatandaş, bulvara akın ederek sevdikleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle dolu bu buluşma, şehrin sosyal yaşamına canlılık katıyor.

Etkinliklerle dolu bir gün

Denizli Büyükşehir Belediyesi, etkinlikler düzenleyerek bulvarda bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. Boyama etkinlikleri, Denizli Bilim Merkezi atölyeleri ve spor aktiviteleri ile dolu bir gün geçiren Denizlililer, hem eğlenip hem de sağlıklı bir yaşam için hareket etme fırsatı buldu. Bu süreçte, Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da vatandaşları yalnız bırakmayarak onlarla sohbet etti.

Trafik kapatma uygulaması devam ediyor

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), vatandaşların yoğun talebi üzerine Çamlık Bulvarı’nın Mimarlar Sokak ile Çamlık Parkı girişi arasını Ekim ayı sonuna kadar her pazar günleri 09.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapatma kararı aldı. Bu karar, Denizlililerin daha sağlıklı ve sosyal bir yaşam sürmesine olanak tanıyor.