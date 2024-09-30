TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Nazillispor, deplasmanda 68 Aksarayspor’a 2-0 mağlup olarak sezon başındaki kötü gidişatını sürdürdü. Oynadığı 5 maçtan da puan alamayan siyah-beyazlılar, taraftarını ve camiasını endişeye sevk etti.

Geçen hafta Teknik Direktör Özkan Kılıç ile yollarını ayıran ve Aksaray deplasmanında yeni bir başlangıç yapmayı hedefleyen Nazillispor, aradığı çıkışı yine bulamadı. Sezona Giresunspor’a 1-0 yenilerek başlayan Ege ekibi, ardından Vanspor’a 3-0, Elazığspor’a 3-1 ve Menemen FK’ya 4-1 mağlup olmuştu. Son olarak Aksaray’da aldığı mağlubiyetle galibiyet hasretini sürdüren Nazillispor, ligde puanla tanışamayan 4 takımdan biri oldu.

Nazillispor, oynadığı 5 maçta kalesinde 11 gol görüp sadece 2 gol atarak eksi 11 averaja sahip. Sezonun başı olmasına rağmen bu performans, kulüp içinde ve taraftarlar arasında ciddi endişelere yol açtı.