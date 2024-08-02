Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenazesinde, "pazarlık yapmayacaklarını, ödün vermeyeceklerini ve İsrail’i tanımayacaklarını" söyledi.

Meşal, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen cenaze töreninde "İsrail'in yaşananlardan ders çıkarmadığını" savunan Meşal, "Yüzyıl boyunca bizim liderlerimizi öldürdüler peki ne oldu? Bir lider şehit oldu peşine diğeri geldi. Bir şehit gider yerine bir şehit dirilir. Ve böylece halkımız kurtuluşa doğru yolculuğuna devam eder" diye konuştu.

"İsrail’i tanımayacağız"

Tehditlerin kendilerini yıldıramayacağını vurgulayan Meşal, sözlerine şöyle devam etti:

"Tehditler bizi zerre miktar ilkelerimizden uzaklaştıramaz. Filistin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine vatanımız olarak kalacak. Bizden ne kadar öldürürlerse öldürsünler pazarlık yapmayacağız, ödün vermeyeceğiz ve İsrail’i tanımayacağız."

"Filistin halkının milli birliği muhafaza edeceğini ve cihat ile direniş yolunda birleşeceğini" belirten Meşal, tüm Filistinlilerin "direniş, Filistin’i özgünleştirme ve Filistinlilerin haklarını geri alma" yolunda birlik olacaklarını kaydetti.