



Denizli İdmanyurdu’na kritik takviye

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Denizli’yi temsil edecek olan Denizli İdmanyurdu, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak 12 Bingölspor'da forma giyen ve kariyerinde birçok takımda başarılı performanslar sergileyen 33 yaşındaki tecrübeli sağ bek Semih Ceylan, Denizli İdmanyurdu ile sözleşme imzaladı.

Semih Ceylan: 'Hedefe katkı sağlamak istiyorum'

İmza töreninde konuşan Semih Ceylan, hedefi olan bir kulübe gelmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirtti. “İnşallah takımın hedefleri doğrultusunda başarısına katkı sağlamaya geldim. Burada çok güzel bir yapılanma var ve taraftarlarımızın da desteğiyle başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

Yönetim ve teknik heyet imza töreninde

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine, Denizli İdmanyurdu Kulüp Başkanı İbrahim Gürel, Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende, yeni sezon öncesi takımın hedefleri ve yapılan transferlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Ceylan’ın tecrübesiyle takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.