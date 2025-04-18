ADM Elektrik, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 19 Nisan’da şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
ADM Elektrik, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek kesinti, farklı saat aralıklarında bazı mahalleleri kapsayacak.
Pamukkale'de elektrik kesintisi yapılacak mahalleler
19 Nisan 2025 Şebeke Yenileme Çalışmaları
Pamukkale ilçesinde 19 Nisan 2025 Cumartesi günü 09:00-15:00 saatleri arasında aşağıdaki mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak:
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Cankurtaran Mahallesi:
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Sokak, 1053. Sokak, 1195. Sokak, Kocadere Küme Evleri Sokak, 1193. Sokak, 1174. Sokak, 1196. Sokak, 1187. Sokak, 1087. Sokak, 1083. Sokak, 1191. Sokak, 1086. Sokak, 1052. Sokak, 1156. Sokak, 1084. Sokak, Nene Hatun Caddesi, Karataş Sokak, 1051. Sokak, 1050. Sokak, 1042. Sokak, 1049. Sokak, 1074. Sokak, Rauf Orbay Caddesi, 1082. Sokak, 1085. Sokak, 1088. Sokak, 1090. Sokak, 1180. Sokak, 1192. Sokak, 1091. Sokak, 1200. Sokak, 1094. Sokak, 1096. Sokak, 1178. Sokak, 1179. Sokak, 1182. Sokak, 1183. Sokak, 1184. Sokak, 1185. Sokak, Alparslan Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Saraybosna Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 1040. Sokak, 1046. Sokak, 1176. Sokak, 1008. Sokak, 1095. Sokak, 1041. Sokak, 1155. Sokak, 1160. Sokak, Azerbaycan Caddesi.
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Karataş Mahallesi:
Belirtilen sokaklar ve çevresi.
Zeytinköy Mahallesi'nde 3 Saatlik Kesinti
Aynı gün, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde de 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Etkilenecek bölgeler şöyle:
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Zeytinköy Mahallesi:
Köroğlu Caddesi, 4038. Sokak, 4063. Sokak ve çevresi.
Kesintinin nedeni şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ADM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı elektrik kesintilerinin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Çalışmaların, bölgedeki elektrik altyapısını güçlendirmeye yönelik olduğu ifade edildi.
Kaynak:
ADM Elektrik Planlı Kesintiler Sayfası