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ADM Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı elektrik kesintilerinin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Çalışmaların, bölgedeki elektrik altyapısını güçlendirmeye yönelik olduğu ifade edildi.

Zeytinköy Mahallesi: Köroğlu Caddesi, 4038. Sokak, 4063. Sokak ve çevresi.

Aynı gün, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde de 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Etkilenecek bölgeler şöyle:

Karataş Mahallesi: Belirtilen sokaklar ve çevresi.

Pamukkale ilçesinde 19 Nisan 2025 Cumartesi günü 09:00-15:00 saatleri arasında aşağıdaki mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak:

ADM Elektrik, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek kesinti, farklı saat aralıklarında bazı mahalleleri kapsayacak.

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