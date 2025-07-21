CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağlık alanına ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü oturumda, Denizli’deki şehir hastanesi sorununu tekrar gündeme taşıdı. Arpacı, temeli altı yıl önce atılan ancak hâlâ inşaatı tamamlanmayan Denizli Şehir Hastanesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.



Altı Yıldır Bekleyen Proje: Şehir Hastanesi

CHP’li Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenerek Denizli’nin modern bir hastaneye acil ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Arpacı, mevcut devlet hastanesinin 1970'li yıllarda yapıldığını ve hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının bu binada zorluklar yaşadığını belirtti.

“Mevcut hastane, hem fiziki olarak yetersiz hem de deprem açısından riskli bir yapıda. Bu şartlarda hemşehrilerimiz sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntı yaşıyor,” dedi.

"Söz Verildi, Takipçisi Olacağım"

Arpacı, Sağlık Bakanı’nın geçen ay Denizli’ye gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan geçen ay Denizli’ye geldiğinde şehir hastanesine dair net bir söz verdi. Temeli altı yıl önce atılan bu hastanenin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Ben bu sözlerin takipçisi olacağım.”

Milletvekili Arpacı, bütçe görüşmeleri yaklaşırken, şehir hastanesi için gerekli ödeneğin ayrılmasını da talep etti.