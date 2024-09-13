Denizli Ticaret Odası’ndan Afrika’ya Ihracat Hamlesi

Denizli Ticaret Odası (DTO), Afrika pazarının sunduğu ihracat fırsatlarını ele almak amacıyla WCI Forum ile iş birliği yaparak kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. DTO Meclis Salonu’ndaki etkinlik, Afrika ile ticaret yapmanın avantajlarını vurgularken, Denizlili firmaların bu büyük pazarda nasıl yer alabileceği konusunda önemli bilgiler sundu.

Ticaretin yeni rotası

Denizli Ticaret Odası, Afrika ülkeleriyle ticaretin önemini vurgulayan bir bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, üyelerine yeni pazarların kapılarını araladı. DTO Başkan Vekili Hasan Aracı, açılış konuşmasında Afrika pazarının yüksek potansiyel taşıdığını belirterek, "Denizlili girişimciler olarak Avrupa ve Amerika’dan sonra Afrika’da da ticarette söz sahibi olmanın vakti geldi. Bugün burada sektörlerimizin ve üyelerimizin ufkunu genişletecek önemli bir organizasyona imza atıyoruz” dedi.

“Afrika, ticaretin yeni cazibe merkezi”

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Utku Bengisu, Afrika pazarındaki ticaret fırsatlarını detaylı bir şekilde anlattı. Bengisu, Afrika’nın 54 ülke ve 1,4 milyar nüfusuyla büyük bir pazar olduğunu vurguladı. Afrika’nın ekonomik büyüklüğünün giderek arttığını belirten Bengisu, “Afrika sadece kıtada yaşayanlardan ibaret değil; küresel anlamda büyük bir diaspora ve ekonomik değer taşıyor. Mobilya, seramik, tekstil ve gıda gibi birçok sektörde büyük iş yapma imkânı mevcut” diye konuştu.

“Her yıl 174 ülkeye ürün gönderiyoruz”

DTO Başkan Vekili Hasan Aracı, Denizli’nin ihracat performansı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Aracı, “Denizli, her yıl Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına giren firmalar çıkarıyor. Ayrıca, ülkemizin ev giyimi ihracatının üçte biri Denizli’den sağlanıyor. 174 ülkeye ihracat yapıyoruz ve en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında İngiltere, ABD, Almanya ve İtalya gibi dünya devleri var. Afrika ülkeleriyle ticaret hacmimizdeki artış dikkat çekici; Fas ve Mısır gibi ülkelerle iş birliklerimiz hızla büyüyor” diye aktardı.

DTO’nun sektörel destekleri

Aracı, DTO’nun üyelerine sunduğu desteklerden bahsederek, ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın önemine değindi. Her yıl yüzlerce üyelerini fuarlara götürdüklerini belirten Aracı, “Denizli ABİGEM ve Teknik Tekstile Dönüşüm Merkezimizle, AR-GE ve proje desteği sunuyoruz. Ücretsiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri düzenleyerek üyelerimizi küresel rekabete hazırlıyoruz” diye belirtti.

"Neden daha fazla Türk firması olmasın?”

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Utku Bengisu, Türkiye’nin Afrika’daki ekonomik ve diplomatik varlığının güçlendiğini ve bu kıtada yatırım yapan Türk firmalarının başarı hikayeleri yazdığını vurguladı. “Afrika’daki 44 büyükelçiliğimizle, ABD ve Çin gibi büyük güçlerin hemen arkasındayız. Bu kıtada 10 milyar doları aşan yatırımlarımız var. Şimdi sıra sizde; firmalarınızı Afrika’da görmek istiyoruz” diye seslenen Bengisu, Denizli iş dünyasını cesaretlendirdi.

Ticaretin gizli elçileri

Başkan Anıl Utku Bengisu, Afrika’daki Türk yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’de eğitim gören Afrikalı gençlerin de ticaret için büyük bir potansiyel barındırdığını belirtti. Bengisu, “Türkiye’de mezun olan 300 bin Afrikalı öğrenci, ülkemizle kıtalar arasında köprü oluşturuyor. Bu gençler, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynayabilir. İş dünyamız, bu potansiyeli mutlaka değerlendirmeli” ifadelerini kullandı.

“Zamanında yapılmış bir toplantı”

Toplantıya katılan iş insanları, DTO’nun Afrika pazarı hakkında düzenlediği etkinliğin zamanında ve yerinde bir girişim olduğunu belirtti. “Afrika, yeni fırsatlar arayan girişimciler için bakir bir pazar. Bu toplantı, iş dünyamız için son derece faydalı oldu. Sunum sonrası aklımıza takılan soruları sorarak, Afrika pazarı hakkında değerli bilgiler edindik” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Etkinlik sonunda DTO Başkan Vekili Hasan Aracı, Anıl Utku Bengisu’yu başkanlık makamında ağırlayarak günün anısına Denizli Horozu hediye etti. Aracı, Bengisu’ya katılımı ve değerli sunumu için teşekkür ederek, Denizli iş dünyasına sağladığı katkının önemine vurgu yaptı.