Denizli'de 15 Yaşındaki Çocuk Evinde Av Tüfeği Ile Ölü Bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde, 15 yaşındaki Sezgin E., ailesi tarafından evinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Öğleden sonra işten eve dönen anne ve baba, çocuklarını kanlar içinde bulunca büyük bir şok yaşadı. Ailenin feryatlarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Soruşturma devam ediyor

Olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu Sezgin E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri evde yapılan incelemede, toplam 3 farklı av tüfeğini muhafaza altına aldı.

Sezgin E.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve otopsi sonuçlarının ardından çocuğun ölümüne ilişkin daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.