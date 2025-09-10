Denizli’de 2009 yılında kaybolan S.U. adlı kadın, Aydın’ın Buharkent ilçesinde aynı yıl bulunan kimliği belirsiz cesetle eşleştirilerek 15 yıl sonra tespit edildi. Jandarma ekiplerinin DNA çalışması sonucu olay aydınlatıldı.

15 yıl önceki kayıp ve ceset bulunması

Buharkent’in Ortakçı Mahallesi’nde 11 Aralık 2009 tarihinde kimliği belirlenemeyen bir ceset bulunmuştu. O dönemde Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda cesedin kimliği tespit edilememişti.

DNA çalışmasıyla kimlik tespiti

Olayın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan detaylı analiz ve DNA karşılaştırması sonucu cesedin, 17 Kasım 2009 tarihinde Denizli’nin Güney ilçesinde kaybolan ve intihar ettiği değerlendirilen 46 yaşındaki S.U.’ya ait olduğu belirlendi.

Olayın aydınlatılması

Jandarma ekipleri, S.U.’nun yakınından alınan DNA örneğini cesetle karşılaştırarak kimlik tespitini sağladı. Böylece 15 yıldır çözülemeyen kayıp olayı nihayet aydınlatılmış oldu.