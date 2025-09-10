Hatay’da sahibinden kötü muamele gördüğü gerekçesiyle el konulan makak cinsi dişi maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı. ‘Şeker’ adı verilen maymun, 8 Eylül’de getirildiği Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı’nda özel bakım ve karantina sürecine alındı.

Tarsus Doğa Parkı’nda veteriner hekimler tarafından detaylı sağlık kontrolünden geçirilen Şeker, sağlık geçmişi bilinmediği için karantinada gözlem altına alındı. Bu süreçte özel beslenme ve tedavi programı uygulanıyor.

Makak ailesine katılacak

Veteriner Hekim Sibel Mazlum, Şeker’in yaklaşık 3-4 yaşında olduğunu belirterek, “Ciddi bir sağlık sorunu gözlemlenmedi. Küçük sorunları kısa sürede giderilecek. Karantina süreci tamamlandıktan sonra parkta bulunan makak ailesine katılabilecek” dedi.

Mazlum, Şeker’in insanlara yakın davrandığını ve evcilleştirildiğini aktararak, “Biz ona Şeker adını verdik. Bundan sonra güvenli bir ortamda bizim korumamız altında yaşayacak” ifadelerini kullandı.