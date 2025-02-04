Denizli’de 5 Şubat Çarşamba günü hava şartları sertleşiyor. Gece saatlerinde karla karışık yağmur etkili olurken, gün boyunca rüzgarlı hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri gün içinde en düşük 1, en yüksek 8 derece olarak ölçülecek.

Gece saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor

Çarşamba günü 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Denizli’de karla karışık yağmur etkili olacak. Bu saatlerde sıcaklık 5 derece seviyelerinde seyrederken, nem oranı %86 olacak.

Sabah saatlerinden itibaren rüzgar şiddetini artıracak

03.00 ile 09.00 saatleri arasında hava rüzgarlı olacak ve sıcaklık 2 dereceden 1 dereceye kadar düşecek. Rüzgarın hızı 10 ila 11 km/s arasında değişirken, nem oranı %70-73 seviyelerinde olacak.

Öğle saatlerinde sıcaklık artacak

12.00 ile 15.00 saatleri arasında rüzgarlı hava devam ederken sıcaklık 8 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı %39’a kadar düşerken, rüzgarın hızı 20 km/s’ye ulaşacak.

Akşam saatlerinde rüzgar etkisini sürdürecek

Gün batımından itibaren sıcaklık yeniden düşüşe geçecek. 18.00 ile 21.00 arasında 4 dereceye inen sıcaklık, 21.00 itibarıyla 3 dereceye kadar gerileyecek. Rüzgarın hızı ise 15-16 km/s seviyelerinde olacak.

4 Şubat 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.