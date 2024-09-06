Change şebekesi çökertildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, deprem bölgesinde hasar görmüş araçlar üzerinden change işlemi yapan bir şebekeyi takibe aldı. Operasyon sonucunda 14 change araç ele geçirildi. Araçların çalıntı, gümrük kaçağı veya hacizli olduğu tespit edildi.

5 şüpheli yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

8 milyon TL’lik dolandırıcılığa karışan 5 şüpheli, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda sahte belgeler, telefonlar, karşılıksız çek ve motor blokları bulundu.

3 kişi tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.