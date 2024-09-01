



Koku şüphesi ölüm gerçeğini ortaya çıkardı

Denizli’nin Çardak ilçesinde yer alan bir apartta meydana gelen olayda, iki gün önce odaya yerleşen 51 yaşındaki Seyfettin Söğüt’ün cansız bedeni, odadan gelen kötü koku nedeniyle fark edildi. Apart işletmecisi, kokunun kaynağını araştırmak için odaya girdiğinde, Söğüt’ü hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Uzun süre önce hayatını kaybettiği tespit edildi

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Seyfettin Söğüt’ün uzun süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemelerde, odada boş içki şişeleri ve kullanılmış ilaç kaplarına rastlandı. Söğüt’ün ilaç içerek intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Soruşturma başlatıldı

Seyfettin Söğüt’ün cenazesi, Çardak Devlet Hastanesi’nde yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ölüm nedeninin kesinleşmesi için adli tıp raporu bekleniyor.