Vali Musa Işın’ın girişimleriyle kulübe kazandırılan otobüs, Dumlupınar Stadı'nda oynanan Zafer Kupası maçı öncesinde düzenlenen törenle teslim edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kütahya’ya gönderilen Atlı Polis Birliği'nin eşlik ettiği otobüs, şehir merkezinde gerçekleştirilen bir turla tanıtıldı. Vali Musa Işın, AK Parti Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ve taraftarlar, Kütahya Valiliği önünden hareket eden otobüsle Atatürk Bulvarı boyunca halkı selamladı.

Belediye Kütahyaspor'un Zafer Kupası maçı için Uşakspor ile karşılaşacağı Dumlupınar Stadyumu’na, taraftarların oluşturduğu meşale koridoru arasından geçerek görkemli bir giriş yapan otobüsün anahtarı, Vali Işın tarafından Kulüp Başkanı Osman Altınkaya’ya teslim edildi.

Vali Musa Işın, teslimat sırasında yaptığı konuşmada, yeni otobüsün kulübe hayırlı olmasını dileyerek, Belediye Kütahyaspor’un yeni sezonda başarılı bir performans sergilemesini temenni etti. Kulüp Başkanı Osman Altınkaya ise, Belediye Kütahyaspor’a verilen bu anlamlı destekten dolayı Vali Işın ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.