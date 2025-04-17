Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, çöp konteynerinde yeni doğmuş bir erkek bebeğin cansız bedeni. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay saat 21.00'de gerçekleşti

Olay, 16 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Merkezefendi ilçesinin Sümer Mahallesi’nde bulunan Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen bir hurdacı, karayolu kenarındaki çöp konteynerini karıştırırken siyah bir beze sarılı yeni doğmuş bebek buldu.

Polis soruşturma başlattı

Bebeği bulan kişi, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteynerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından erkek bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Cinayet Bürosu ekipleri çalışmalarını sürdürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.