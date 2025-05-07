Denizli’nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, elektrik direğine çarpan otomobilde bulunan iki genç hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ayrıntıları

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. 22 yaşındaki Ali Şahin’in kullandığı otomobil, Aşağı Mahalle mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ve ardından takla attı. Kazada, araçta bulunan iki genç hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

İki genç hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Kazanın ardından, ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Aracın içinde sıkışan sürücü Ali Şahin (22), yanında bulunan Umut Cırban (19) ve Ali Özsan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Şahin ve Cırban’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olarak kurtarılan Ali Özsan ise ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürülürken, kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.