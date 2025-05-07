Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları gelmeye devam ediyor. 8 Mayıs 2025 Perşembe günü, bilanço açıklaması beklenen şirketler arasında bankacılıktan perakendeye, petrokimyadan havacılığa birçok sektör yer alıyor.

Halka açık şirket haberleri kapsamında, yarın bilanço açıklaması yapması beklenen şirketler şu şekilde sıralandı:

8 Mayıs 2025 Perşembe günü bilanço açıklaması beklenen şirketler:

Şirket Ünvanı Hisse Kodu Bilanço Beklenen Tarih
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ALBRK 8 Mayıs 2025
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS 8 Mayıs 2025
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. DOHOL 8 Mayıs 2025
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PETKM 8 Mayıs 2025
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. PGSUS 8 Mayıs 2025

Uyarı notu

Bu liste, kamuoyuna açık bilgilendirme platformlarından derlenmiş şirketlerden oluşmaktadır. Ancak bilanço açıklama takvimleri şirketlerin inisiyatifinde olduğundan, bu tarihlerde bilanço yayımlamayabilecekleri gibi, listede yer almayan bazı şirketler de aynı tarihte finansal raporlarını açıklayabilir.

Finansal takip için ne yapmalı?

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Kaynak: HABER MERKEZİ