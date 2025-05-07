Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerin 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları gelmeye devam ediyor. 8 Mayıs 2025 Perşembe günü, bilanço açıklaması beklenen şirketler arasında bankacılıktan perakendeye, petrokimyadan havacılığa birçok sektör yer alıyor.

Halka açık şirket haberleri kapsamında, yarın bilanço açıklaması yapması beklenen şirketler şu şekilde sıralandı:

8 Mayıs 2025 Perşembe günü bilanço açıklaması beklenen şirketler:

Şirket Ünvanı Hisse Kodu Bilanço Beklenen Tarih Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ALBRK 8 Mayıs 2025 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS 8 Mayıs 2025 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. DOHOL 8 Mayıs 2025 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PETKM 8 Mayıs 2025 Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. PGSUS 8 Mayıs 2025

Uyarı notu

Bu liste, kamuoyuna açık bilgilendirme platformlarından derlenmiş şirketlerden oluşmaktadır. Ancak bilanço açıklama takvimleri şirketlerin inisiyatifinde olduğundan, bu tarihlerde bilanço yayımlamayabilecekleri gibi, listede yer almayan bazı şirketler de aynı tarihte finansal raporlarını açıklayabilir.

Finansal takip için ne yapmalı?

Yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin:

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden,

İlgili şirketlerin yatırımcı ilişkileri sayfalarından,

Resmî sosyal medya hesaplarından gelişmeleri anlık olarak takip etmeleri önem arz ediyor. Borsada işlem yasaklı hisseleri listesi güncellendi: İşte tam liste!