Denizli’de bireysel kullanım için satışı yasak olan etil alkol siparişi veren bir kişi, kargo şirketi önünde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin aracında, toplamda 60 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir şüpheli takibe alındı. Kargo şirketi önünde aracının bagajına kolileri yüklerken yakalanan şüpheli, yapılan arama sonucunda 12 bidon içinde toplam 60 litre etil alkol ile birlikte bulundu.

Adli işlem başlatıldı

Bireysel kullanım için satışı yasak olan etil alkol, yalnızca sanayi kuruluşları ve sağlık kurumları tarafından yasal olarak temin edilebilmektedir. Şüpheli şahıs hakkında ‘5067 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ kapsamında adli işlem başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.