Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Victor Osimhen için Napoli ile anlaşmaya çok yaklaştı. İtalyan basınına göre, yıldız golcünün bonservisi ve sözleşme detayları da netleşti.



Napoli ile anlaşma tamamlanmak üzere

Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'yle uzun süredir görüşmeler yürütüyordu. İtalyan basını, tarafların anlaşmaya çok yakın olduğunu duyurdu.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Galatasaray bu yaz transfer için Napoli’ye 40 milyon euro ödeyecek. Ayrıca kulüp, 2026 yılına kadar 35 milyon euro daha ödeme yapacak.

Sözleşmede dikkat çeken detaylar

Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, 2027 yılına kadar Victor Osimhen’i İtalya Serie A ekiplerinden herhangi birine satamayacak. Bu şart, Napoli'nin talebi üzerine sözleşmeye eklendi.

3+1 yıllık sözleşme, dev maaş

Anlaşmaya göre Nijeryalı futbolcu, Galatasaray’la 3+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Osimhen’in sezon başına 16 milyon euro maaş alacağı belirtildi.