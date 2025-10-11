Denizli’de evdeki fırının gizli bölmesine saklanan uyuşturucularla yakalanan 2 kişi, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Denizli’de fırında uyuşturucu zulası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı değerlendirilen bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, “torbacı” olarak tabir edilen 2 uyuşturucu satıcısı ile uyuşturucu almaya geldiği belirlenen bir zanlı gözaltına alındı.

Fırının gizli bölmesinde ele geçirildi

Evde narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, fırının gizli bölmelerine saklanmış 5 parça halinde 19 bin 247 kullanımlık uyuşturucu bulundu.

Ayrıca, ruhsatsız tabanca ve şarjörü ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 750 lira ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.

Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.