TÜBİTAK'ın Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje, 2023/1 çağrı döneminde Türkiye genelinde desteklenen 125 projeden biri olarak öne çıktı. Denizli Merkezefendi Lütfi Ege Anadolu Lisesi, bu projeyle Türkiye genelinde destek alan 5 lise arasında yer alarak önemli bir başarı elde etti.

Proje ile Denizli’nin Tarihi ve Doğal Güzellikleri Tanıtıldı

Coğrafya Öğretmeni Mehmet Çenesiz’in koordinatörlüğünde yürütülen projeye, Denizli'deki devlet okullarında 10. sınıf öğrencisi olan 24 genç katıldı. Proje süresince öğrencilerin ulaşım, yemek ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılandı. Katılımcılar, şehrin önemli tarihi ve doğal mekanlarını ziyaret ederek hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de pratik gözlemler yapma şansı buldu.

Tarihi ve Doğal Zenginliklere Yolculuk

Proje kapsamında öğrenciler, Altındere Vadisi, Pamukkale, Hierapolis Antik Kenti, Laodikya Antik Kenti, Karahayıt Kaplıcaları, Kaklık Mağarası, Tarihi Hançalar Köprüsü, Çal Kısık Kanyonu, Yatağan, Yeşilyuva, Seyir Tepesi, Güney Şelalesi, Süleymanlı Yayla Gölü, Buldan ve Ornaz Vadisi Doğal Yaşam Parkı gibi Denizli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Öğrenciler, bilimsel gezi, saha çalışmaları, doğa ve yaban hayatı gözlemi, bilgi işlemsel düşünme, deney uygulamaları ve işbirlikçi grup etkinlikleri gibi çeşitli yöntemlerle hem eğitici hem de keyifli bir süreç yaşadı.

Akademik Destek ve Katılım

Projenin akademik danışmanlığını, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Hasan Kara, Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir, Prof. Dr. Bilal Söğüt, Prof. Dr. Murat Barlas, Doç. Dr. İbrahim Balık, Dr. Selahattin Akşit, Dr. Hülya Kaymak ve Dr. Doğan Sözbilen üstlendi. Öğrenciler, bu akademisyenlerin rehberliğinde şehrin coğrafi ve kültürel zenginliklerini keşfederken, yaşadıkları çevreyi daha yakından tanıma imkanı buldu.

Geleceğe Yatırım

“Denizli’de İnsan, Mekan, Coğrafya-2” projesi, gençlerin yaşadıkları şehirle bağlarını güçlendirmek ve çevresel farkındalıklarını artırmak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi. Proje, öğrencilerin hem bilimsel hem de kültürel anlamda kendilerini geliştirmelerine olanak sağladı ve Denizli’nin doğal ve tarihi mirasını genç nesillere tanıtarak, geleceğe yönelik güçlü bir adım attı.