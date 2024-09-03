Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonla, lüks bir yatla düzensiz göçmenleri turist kimliğiyle yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör ve 44 düzensiz göçmen yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonuyla, Yunanistan’a yasadışı yollardan düzensiz göçmenlerin kaçırılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, belirlenen lüks yatı takibe alarak, Marmaris Orhaniye Mahallesi açıklarında yatı durdurdu. Yapılan aramada, göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 organizatör ve 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan organizatörler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. 44 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.