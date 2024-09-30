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Denizlispor yönetimi, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ederiz" açıklamasında bulundu.

Tamamen altyapıdan gelen oyuncularla mücadele eden Denizlispor'da 20 yaşındaki Oktay, Erciyes karşılaşmasının 45. dakikasında girdiği ikili mücadelede ciddi bir sakatlık yaşadı. Yapılan açıklamaya göre, genç oyuncunun tibia kemiği kırıldı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Denizlispor , 2-0 geriye düştüğü Erciyes 38 FK deplasmanında 84. dakikada Kemal Çetinkaya ve 90+10'da Deniz Kodal'ın golleriyle 1 puanı kurtararak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Ancak yeşil-siyahlılar, genç oyuncusu Oktay Kısaoğlu 'nun sakatlığıyla üzüldü.

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