Germencik'te Kaçakçılık Operasyonu Kilolarca Tütün Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, büyük miktarda kaçak tütün ve doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik koordineli bir çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, R.T. ve R.Y. isimli şüphelilerin Germencik'te kaçak sigara sattığı tespit edildi.

Baskın ve ele geçirilen malzemeler

Jandarma ekipleri, hemen harekete geçerek şüphelilerin işyeri ve ikametlerinde arama yaptı. Gerçekleştirilen baskında, 20 bin adet doldurulmuş makaron ile 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ayrıca, 30 bin adet boş makaron da bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Adli süreç devam ediyor

Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi. Jandarma, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.