Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından kullanılan Deprem Ağı uygulaması, bir kez daha hatalı bildirimleriyle gündeme geldi. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, uygulama tarafından 5.5 olarak duyuruldu.

Telefonlara aynı anda düşen yüksek sesli uyarı, deprem bölgesinden uzak şehirlerde bile binlerce kişiyi uykusundan uyandırdı. AFAD’ın resmi verileriyle örtüşmeyen bu bildirimin ardından sosyal medyada kullanıcıların tepkileri adeta çığ gibi büyüdü.

YANLIŞ ALARM PANİK YARATTI

Kullanıcılar, uygulamanın “depremi olduğundan büyük gösterdiğini” belirterek yoğun şikâyetlerde bulundu. Sosyal medya paylaşımlarında “Deprem Ağı yüzünden sıçrayarak uyandık”, “Ortada sarsıntı yoktu ama hepimiz aynı anda alarm yüzünden sallandık” ve “Gece yarısı öten o ses insanı kalpten götürür” şeklinde yorumlar dikkat çekti.

‘YALANCI ÇOBAN’ ELEŞTİRİSİ

Kısa sürede 5 binden fazla şikâyet alan uygulama, kullanıcılar tarafından güven kaybına uğramakla eleştirildi. Birçok kişi uygulamayı “yalancı çobana benzeterek” doğruluğunu sorgularken, gereksiz panik yarattığını ifade etti.

12 HAZİRAN’DA DA AYNI HATA

Deprem Ağı, daha önce de 12 Haziran’da yaşanan 3.5 büyüklüğündeki bir depremi 4.7 olarak bildirmiş ve büyük tartışmalara yol açmıştı. Aradan kısa süre geçmesine rağmen aynı hatanın tekrarlanması, uygulamanın güvenilirliği konusunda soru işaretlerini artırdı.